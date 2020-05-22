هل جربته من قبل؟ تعرف على طرق صناعة كعك العيد النباتي

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يهرع الكثيرون إلى مظاهر الاحتفال والتي من أبرزها صنع الكعك والبسكويت، ولكن بالنسبة للشخص النباتي الذي يمتنع عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان وحتى البيض، هل سيكف عن تناول كعك العيد؟

مثل معظم المخبوزات يتم صنع الكعك والبسكويت بشكل تقليدي من البيض والحليب والزبدة، ولكن لا شيء من ذلك ضروري، حيث تعد المخبوزات النباتية أمرًا سهلاً بمجرد معرفة النصائح والحيل والبدائل المناسبة.

وفقا لموقع "لايف كايندلي"، فإن البيض والحليب والزبدة وكذلك العسل والسكر الأبيض كلها أشياء ضرورية لصنع الكعك والبسكويت، ولكن بات من الممكن استبدال المكونات الحيوانية ببدائل نباتية.

وأهم البدائل النباتية: بذور الكتان أو الشيا المطحونة، الفواكه المجففة والزبدة النباتية أو زيت جوز الهند غير المكرر، وهو صلب في درجة حرارة الغرفة، كما يمكنك استخدام الزبدة النباتية الخالية من زيت النخيل.

مكونات بسكويت رقائق الشيكولاتة النباتي:

بالنسبة إلى بسكويت رقائق الشوكولاتة، ستحتاج إلى الدقيق والسكر النباتي وبدائل البيض وخلاصة الفانيليا الخالية من منتجات الألبان والمكسرات المقطعة والفواكه المجففة وزبدة الفول السوداني ورقائق الشوكولاتة.

أضيفي بعض الزبدة النباتية والسكر إلى وعاء الخلاط الكهربائي وقم بتقليبها معًا ثم أضيفي بعض حليب الصويا والفانيليا واخلطيها، ثم ضعي بعض الدقيق وصودا الخبز ومسحوق الخبز ونشا الذرة والملح إلى وعاء الخلط واخلطيه معًا ثم أضف المكونات الجافة مع الرطب واخلطها يدويًا (باستخدام ملعقة خشبية بدلاً من الخلاط الكهربائي) في عجين بسكويت سميك.

وأخيرا أضف قطع الشوكولاتة أو رقائق الشوكولاتة واخلطها.

سخن الفرن مسبقًا على (180 درجة مئوية)، لفي عجينة الكعك على شكل كرات وضعيها بالتساوي على صينية الخبز.

كعك البرتقال النباتي:

المكونات:

3 أكواب طحين

كوب سكر ناعم

2 ملعقة نشاء الذرة

2 ملعقة زبدة الفول السوداني

ملعقة صغيرة بايكينج باودر

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب عصير برتقال

3 ملاعق كاكاو

طريقة التحضير:

نضع المكونات الجافة أولا ثم نخلطها مع زبدة الفول السوداني، نفرك المكونات جيدا مع بعضها ثم نضيف عصير البرتقال والزيت ونخلط المزيح للحصول على عجينة تشبه عجينة البيتيفور لكن بقوام متماسك أكثر.

نشكل العجينة حسب الرغبة دوائر أو أي شكل آخر ونتركها جانبا لترتاح لمدة نحو 5 دقائق.

نضع صينية الكعك بزبدة الفول السوداني في الفرن الحامي مسبقاً لكن نخبزها على درجة حرارة ضعيفة نحو 140 درجة

عندما يأخذ الكعك بعض اللون نطفئ النار لكن نترك الصينية داخل الفرن.

نترك الصينية لبعض الوقت في الفرن ثم نخرجها ونتركها جانبا حتى يبرد الكعك تماما قبل تقديمه.