قمصان يشيد بتركيز لاعبي الأهلي وإصرارهم على التأهل

أعرب سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز، وأشاد بتركيز اللاعبين في مباراة اليوم وإصرارهم على حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقال قمصان إن صن داونز فريق متميز ويؤدي بتناغم شديد على ملعبه، ولكن الجهاز الفني للأهلي واللاعبين درسوا المنافس جيدا قبل لقاء اليوم، وأغلقوا جميع مفاتيح اللعب أمامه.

وأضاف: «موسيماني كشف للاعبي الأهلي كافة عناصر القوة والضعف في صفوف صن داونز، خاصة أنه درس الفريق جيدا، بالإضافة إلى أنه كان مدربا لبطل جنوب إفريقيا قرابة الـ٨ سنوات».

وأشاد قمصان بحالة التركيز الشديدة لدى لاعبي الأهلي طوال المباراة، وقتالهم على كل كرة حتى نهاية اللقاء، للحفاظ على النتيجة وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح قمصان أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني وكذلك اللاعبين يقدمون أداء مميزا في كل التحديات، لذلك فإن التوفيق الذي يحالف الفريق وسط كل هذه الضغوطات يأتي نظرًا لاجتهاد كل أفراد المنظومة للفوز وإسعاد جماهير الأهلي دائما.

واستكمل: «نتمنى استمرار مساندة جماهير الأهلي للفريق كعادتها في كل وقت لأنها الداعم الأول. ونتمنى الصبر على الفريق من أجل تطور الأداء والحفاظ على مسيرة النتائج المميزة، وسط ضغط المباريات محليا وإفريقيا والكثير من الغيابات التي بدأت تعود إلينا بعد فترات طويلة من الإصابة».

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدا أن تركيز الأهلي منصب حاليا على مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وهذا ما تحدث عنه الشناوي واللاعبون الكبار فور الخروج من غرفة الملابس، بهدف التتويج بهذا اللقب الغائب عن الأهلي منذ فترة طويلة.