المشرف العام للمتحف المصري الكبير: أنهينا 98% من الأعمال الإنشائية

وضع قطع توت عنخ آمون داخل 65 فاترينة من أصل 107 صنعت خصيصا لخدمة سيناريو العرض

• الانتهاء من تثبيت كل القطع على الدرج العظيم لتضم الملوك التي ستكون في مقدمة المستقبلين للزوار

• جميع الشركات القائمة على التنفيذ والعرض المتحفي للقاعة الرئيسية من دول أوروبا

أفاد المشرف العام على المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، اللواء عاطف مفتاح، بأن العمل داخل المتحف وخارجه يتم على قدم وساق في إطار وجدول زمني محدد، موضحا أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة إلا أن العمل يسير بكفاءة عالية للانتهاء من باقي الأعمال والانتهاء من المشروع، استعدادا للافتتاح بعد تحسن الظروف الدولية من جائحة كورونا.

وأضاف، في تصريحات لـ"الشروق"، أن نسبة الأعمال الإنشائية والهندسية في المتحف وصلت لـ98%، ولم يتبق إلا جزء صغير ولكن مهم للغاية، قائلا: "المتحف من أهم المشروعات السياحية والثقافية التنموية في العالم أجمع".

وأشار إلى الانتهاء من سيناريو العرض المتحفي للملك الشاب « توت عنخ آمون»، والتي تحتوي قاعته على 107 فتارين صنعت خصيصا لعرض القطع الأثرية والتي ستبهر كل الزائرين، موضحاً أنه جاري أيضا البدء في تجهيزات القاعة الكبري وهي أكبر قاعة سيشهدها الزائر، حيث يتم العمل لاستكمال الأعمال وتهيئة القاعة بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الانتهاء من 65 فاترينة حتى الآن من أصل 107، ووضع مقتنيات الملك توت عنخ آمون داخل تلك الفتارين، ومنتظر الانتهاء من اكتمال باقي مقتنيات توت عنخ آمون قبل نهاية يونيو المقبل.

وأوضح أن مركب الملك خوفو دخلت ضمن السيناريو الخاص بالعرض المتحفى فى المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أنها من أهم اكتشافات القرن العشرين، لما تحمله من قيمة أثرية وتراثية متميزة لتاريخ وحضارة عريقة مثل الحضارة المصرية القديمة.

ولفت إلى الانتهاء من تثبيت القطع على الدرج العظيم، ليضم عدد من الملوك التى ستكون فى مقدمة المستقبلين للزوار، موضحا أنه جاري الآن تفكيك منحدر دخول القطع داخل المتحف.

وذكر أن جميع الشركات القائمة على التنفيذ والعرض المتحفي للقاعة الرئيسية من دول أوروبا «ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا»، مؤكدا أن أزمة كورونا أثرت على تقدم الأعمال قليلا ولم تعيق تنفيذ أعمالهم، بل تم استكمال العمل ليصلوا إلى المرحلة الثانية لتجهيزات الفتارين، والتي تعد من أصعب خطوات العمل.

وعن التحالف المسئول عن تشغيل خدمات المتحف، قال مفتاح إنه الآن في مرحلة الإعداد بعد التوقيع وبناء الهيكل الوظيفي لإدارة تشغيل خدمات المتحف، موضحاً أن العقود تم توقيعها وإنهاء منذ أيام وجاري التنسيق مع التحالف الفائز للبدء في التجهيزات لإدارة الخدمات داخل للمتحف.

وأكد أن الأعمال المحيطة بالمتحف تتم بشكل مستمر، حيث تم الانتهاء من 95% من أعمال الطرق، ومن جانب الدولة قامت بالبدء في تنفيذ اهم 3 محطات مترو الأنفاق مرتبطين بالمتحف المصري الكبير وهم «محطة مترو أنفاق الهرم، الرماية المتحف المصري الكبير، وحدائق الأهرام».

وتابع أن الشركات التي تعمل بمحيط المتحف استلمت أعمالها ويوجد تنسيق بين جميع أجهزة الدولة، وذلك للانتهاء من كل الأعمال في جدول زمني محدد، موضحا أنه جاري ازدواج بعض الطرق وسيتم الانتهاء منها قبل افتتاح المتحف.

وعن أول القطع التي سيراها الزائرين عند دخولهم القاعة الكبرى، قال إن الزائرين سيرون تمثالين للملك "توت عنخ آمون" وبعدها كرسي العرش، لكن كل قطع توت مهمة، ولأول مرة في التاريخ ستتجمع كل قطع الملك الشاب لـ5300 قطعة في مكان واحد.

وبالنسبة لمشروع نقل مركب الملك خوفو الأولى، أوضح أنه تم الانتهاء من بناء الهيكل الحديدي الوقي للمركب، وفصل المركب عن المبنى الحالي، وأصبحت المركب حاليا داخل الهيكل الحديدي كقطعة واحدة، موكدا أن الزائرين سينبهرون عند زيارتها.