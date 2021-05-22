العراق يسجل 21 وفاة و3650 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت تسجيل 21 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفا و 158 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم رصد 3650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة في العراق إلى مليون و164 ألفا و149 حالة.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 4778 حالة شفاء جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و76 ألفا و804 حالة.

وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 32 ألفا و 729 فحصا مختبريا للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 10 ملايين و 88 ألفا و740.

ونوه البيان إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 520 ألفا و 491 شخصا.