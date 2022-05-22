سيراميكا يعلن قائمة فريقه استعدادا لمصر المقاصة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر لها الرابعة عصر الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة ٢٠ من عمر مسابقة الدوري.

وضمت القائمة ٢٠ لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر- محمد كوكو

خط الدفاع: خالد صبحي- وليد عبدالمنعم- مصعب البطاط- علاء عطا- عبدالله محمود- أحمد محسن.

خط الوسط: محمد توني- كوامي بونسو- محمود نبيل- بلال سعيداني- وينفول كوبينا- محمد إبراهيم- مصطفى ميسي- إيفانز منساه- عبدالرحمن بودي.

خط الهجوم: باسم مرسي- شادي حسين- حمزة مجدي.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الحادي عشر، في حدول ترتيب الدوري، برصيد ٢١ نقطة.