نجم ليفربول السابق: غياب فيرمينو أحد أسباب صيام صلاح التهديفي

يرى جون بارنز، نجم ليفربول السابق، أن غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الحالي، ساهم في تراجع محمد صلاح، هداف الفريق، عن التسجيل في الفترة الأخيرة.

سجل صلاح هدفين فقط في آخر 14 مباراة ولكنه لا يزال يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 22 هدفا، وبفارق هدف واحد عن الكوري سون هيونج مين لاعب توتنهام، قبل الجولة الأخيرة التي تقام اليوم.

وقال بارنز في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «روبرتو فيرمينو مهم دائما لفريق ليفربول وهو أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لي».

وأضاف: «إنه يعمل بجد من أجل الفريق وكان اللاعب الأبرز في المباراة ضد ساوثهامبتون، يلعب بالالتزام والسلوك الصحيحين طوال الوقت».

وتابع: «هناك دائما مكان لروبرتو فيرمينو في فريق ليفربول، سأذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إنه عندما يكون في الفريق، فإن ليفربول يحصل على الأفضل من ساديو ماني وصلاح».

وأتم: «لم يكن صلاح في أفضل حالاته في آخر 6 مباريات، وهذا له علاقة كبيرة بأن فيرمينو ليس بجانبه لذلك أود أن يبقى البرازيلي في أنفيلد».