سقوط شخص يستولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تصدير الفاكهة للخارج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على شخص، استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تصدير الفاكهة للخارج.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت استيلاء (سائق، مقيم بمحافظة سوهاج) على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها من أصل المبالغ المودعة لديه بالمخالفة للقانون واستولى على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.