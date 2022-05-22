قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تعرضت لهجوم بعد نشر البوستر الخاص بمسلسل «بطلوع الروح» وعرض الحلقة الأولى منه، لافتة إلى أنها لم تكن خائفة من الهجوم الذي تعرضت له.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «ما تعرضت له تفاهات لا تهتم بها إطلاقًا»، مؤكدة أن «بطلوع الروح» عمل له رسالة عظيمة تؤمن بها جدًا.

وشددت على أهمية أن يكون الجميع جنودًا لمحاربة الإرهاب، الذي وصفته بأنه «أكبر كارثة على العالم»، قائلة إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست ضد الإرهاب، بدليل قرارها رفع الجماعة الإسلامية من قائمة الإرهاب.

وذكرت أن المسلسل ينوه إلى دور واشنطن في الإرهاب، بدليل الحوار الدائر بينها وبين زعيم التنظيم عما إذا تلقوا التحويلات من أمريكا، منوهة إلى فيديوهات هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي باراك أوباما، حول زرع الإرهاب في المنطقة.

وتابعت: «عملنا دكتوراة في داعش، المخرجة كاملة أبو ذكري عذبتني، كانت تبعت لي فيديوهات كل يوم لحد ما تشبعت»، مؤكدة أنهم لم يجتهدوا في ملابس الداعشيات بالمسلسل، بل استنبطوا ما تلبسه الشخصيات الحقيقية من الفيديوهات.

وأردفت: «درسنا داعش دراسة رهيبة وتعذبت نفسيًا، هناك أناس عذبت بجد وتكلمت عن تجربتها، الإيزيديات اغتصبوا من داعش، وهناك فيديوهات رهيبة على يوتيوب، والغريبة في كل البلاوي اللي بيعملوها إنهم بيفتخروا بالأمر».

مسلسل «بطلوع الروح»، من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وغيرهم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.