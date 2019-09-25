

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالإنجاز الذي حققه محمد صلاح بتحقيقه جائزتي هداف الدوري الإنجليزي والأكثر صناعة للأهداف.



وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن صلاح أسطورة كروية بكل المقاييس، ووصفه بأنه إنسان غير عادي .



وأضاف أديب أن يجب البحث عن الأسباب التي مكنت محمد صلاح من الوصول إلى هذه المكانة، مؤكّدًا أن ما بلغه صلاح لم يكن متوقعًا قبل سنوات على الإطلاق.



وأشار إلى أنّ هناك احتفاء كبيرًا بمحمد صلاح على حجم الإنجازات والأرقام التي يحققها مع ناديه ليفربول.



وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، التي يتم منحها كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالاشتراك مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.



وتساوى صلاح مع سون في رصيد 23 هدفا في البطولة خلال الموسم الحالي، ليتقاسما الجائزة المرموقة، التي حصل عليها (الفرعون المصري) للمرة الثالثة في مسيرته بالملاعب البريطانية.



وأحرز صلاح هدفا خلال فوز ليفربول 3 / 1 على ضيفه وولفرهامبتون، في حين سجل سون هدفين خلال الفوز الكاسح لتوتنهام 5 / صفر على مضيفه نورويتش سيتي.



وأصبح صلاح، ثالث لاعب يتوج بالجائزة للمرة الثالثة، بعد النجمين الإنجليزيين هاري كين وآلان شيرر، علما بأنه أول لاعب من ليفربول يحقق هذا الإنجاز، فيما لا يزال النجم الفرنسي تيري هنري، نجم أرسنال المعتزل، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، بعدما حصل عليها 4 مرات.