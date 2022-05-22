الرئيس النمساوي يعلن اعتزامه للترشح لفترة ولاية ثانية

أعلن الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اعتزامه الترشح لفترة ولاية ثانية.

وصرح فان دير بيلين (78 عاما) اليوم الأحد، بأنه سيتقدم لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد في الخريف المقبل.

وكتب السياسي الذي كان ينتمي إلى حزب الخضر في رسالة على الإنترنت أن أوروبا تمر بفترات مضطربة بسبب الجائحة والحرب وأزمة المناخ، "ولهذا السبب أود أن أضع خبرتي في خدمة بلادنا وأن أسهم بأفضل ما عندي علما وضميرا حتى تسير النمسا إلى مستقبل جيد"، وفق قوله.

ولم يتحدد موعد بعد لانتخاب الرئيس.

كان حزب الشعب النمساوي المحافظ (الحزب الذي يشارك في ائتلاف حاكم مع حزب الخضر) وأغلبية الأحزاب المعارضة أشارت إلى أنها لن تتقدم بمرشحين منافسين، وذلك باستثناء حزب الحرية اليميني الذي أعلن اعتزامه التقدم بمرشح ينافس فان دير بيلين المتخصص في الاقتصاد لكن الحزب اليميني لم يقدم مرشحا أو مرشحة بعد.

كان فان دير بيلين، تغلب على مرشح حزب الحرية نوربرت هوفر في عملية اقتراع مليئة بالاضطرابات في نهاية 2016، حيث حصل فان دير بيلين في النهاية على 8ر53% من الأصوات.

وكان قد تم إعادة جولة الإعادة من عملية الاقتراع بسبب مخالفات شكلية، كما تم تأجيل موعد الإعادة بسبب عيوب في مظاريف الاقتراع.