قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة؛ بسبب التأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الأحد، أن اليوم ذروة انخفاض درجة الحرارة، موضحة أن الأجواء في فترة النهار ربيعية معتدلة على أغلب مناطق شمال البلاد، وحارة على جنوب البلاد.

وذكرت أن البلاد تتعرض على مدار اليوم لنشاط رياح، بسرعات تتراوح ما بين 35 إلى 50 كم/ الساعة، منوهة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، في الأماكن المفتوحة والمدن الجديدة والأماكن الصحراوية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى أن الرياح تعمل على الشعور بأجواء ربيعية معتدلة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، مشيرة إلى أن حركة الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط تتراوح ما بين معتدلة إلى مضطربة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعود غدًا إلى معدلاتها الطبيعية وترتفع بصورة غير ملحوظة، قائلة إن العظمى على القاهرة الكبرى تصل الاثنين إلى 31 درجة، وتبلغ 35 درجة بنهاية الأسبوع الجاري.