افتتاح جناح جديد ووحدة للكشف المبكر بمستشفى سرطان الأطفال في الأقصر

يبدأ مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر، صباح الغد في تشغيل جناح جديد لعلاج الأطفال يشمل وحدة الإقامة الداخلية، بالإضافة إلى وحدة للكشف المبكر تم تجهيزها بأحدث التقنيات الحديثة لتشخيص الأمراض.

والوحدتان تبلغ تكلفتهما أكثر من 11 مليون جنيه، تبرعا من مؤسسة البنك التجاري الدولي، ويتم افتتاحهما في حضور عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك، وعضو مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي، ولؤي أمين رئيس القطاع المالي بالبنك، وأمين الصندوق لمؤسسة البنك التجاري الدولي، ونادية حسني الأمين العام لمؤسسة البنك التجاري الدولي، وشريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجاري الدولي، ولوجين حسين مخطط أول برامج بمؤسسة البنك التجاري الدولي.