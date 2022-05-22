إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمال رام الله



أصيب 7 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية جفنا شمال رام الله.



وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص «المطاطي» وقنابل الغاز صوب الشبان، ما أدى لإصابة 7 مواطنين بـ«المطاط» في الأطراف السفلية، والعديد بحالات اختناق.



وفي وقت سابق، أصيب طالب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، غرب الحرم الإبراهيمي الشريف.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأحد، بأن مواجهات اندلعت في منطقة السهلة، ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة بـ«المطاط» في العين، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.



وأضافت المصادر ذاتها، أن عشرات الطلبة أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، خلال مواجهات مع الاحتلال بالقرب من حاجز ابو الريش العسكري غرب الحرم الإبراهيمي.



كما احتجزت قوات الاحتلال الطفل يوسف خضر الطيطي (11 عاما)، خلال مواجهات في مخيم العروب شمالا، وأجرت معه تحقيقا ميدانيا، قبل الإفراج عنه.