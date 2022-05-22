كوريا الشمالية تسجل نحو 186 ألف إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد إنها سجلت نحو 186 ألف إصابة بالحمى وحالة وفاة أخرى، بعد أن أعلنت عن تفشي كوفيد-19 في البلاد في وقت سابق هذا الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ قولها إن أكثر من 186 ألفا و90 شخصا ظهرت عليهم أعراض الحمى كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبهذه الوفاة الجديدة ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 67 حالة وفاة.

وأضافت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالحمى منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي في كوريا الشمالية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تقريبا، ارتفع إلى أكثر من 64ر2 مليون حالة، تعافى منهم 06ر2 مليون شخص، في حين يتلقى العلاج حاليا نحو 579 ألفا و390 شخصا.