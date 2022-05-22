محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات بطريق «كفر الشيخ- دسوق» المزدوج

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج؛ للوقوف على آخر الأعمال، والتعرف على نسب التنفيذ على أرض الواقع، وما تم الانتهاء من إقامة كباري وأنفاق، وتمهيد ورصف الطريق.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عارف مهندس هيئة الطرق، والمهندس أحمد السيد مسئول أعمال الطرق، والمهندس أحمد ندا مسئول أعمال الكباري، والمهندس خالد عثمان مدير تنفيذ الطرق، والمهندس إيهاب وهدان مدير تنفيذ الكباري.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، تفقدوا الأعمال الجارية بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج يوم 9 فبراير 2021، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة الانتهاء من الطرق.

وقال اللواء جمال نور الدين، إنه جاري العمل بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال، مشيرا إلى الانتهاء من جميع الأنفاق بالمرحلة الأولى، والانتهاء من 10 كباري، وجاري الانتهاء من 3 أخرى، ليتم الانتهاء من كافة الكباري والأنفاق بالطريق.

وأشار نور الدين إلى الانتهاء من نفق العطارين ونفق كشك، وملاك الحدود، وملاك صفصافة "دعابس" والخدمة، ونفق 6700 ونفق الهوري، ونفق عزبة السماحي، ونفق عزبة ليبيب، أما الكباري التي تم الانتهاء منها و10 وجاري العمل في 3 أخرى.

وأضاف أن طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح "المحلة- كفر الشيخ- دسوق- فوه" كما يربط بين المحورين الغربي الممتد لطريق صبري القاضي، متجها لسوق الجملة ومنها لسخا، للربط بالمحور الشرقي، برافدي الطريق الدولي "طنطا- كفر الشيخ، وكفر الشيخ المحلة"، كما يربط كفر الشيخ بمدينة دسوق ومدينة فوه شمالا للربط بالطريق الدولي الساحلي عبر محور أبو الروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثي، ومنه للربط بالطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مرورا بحوش عيسى.

وأكد أن المرحلة الأولى من الطريق المزدوج بطول 10 كم، وتتضمن الأعمال 12 كوبري علوي، بالإضافة إلى استكمال كوبري قائم، و9 أنفاق بتكلفة مليار و26 مليون و898 ألف جنيه.