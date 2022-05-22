تنظم دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدى صابر، في 29 مايو الجاري، على مسرح سيد درويش، حفلا فنيا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وتدريب الفنانين أيمن مصطفى، وندى غالب، وشمس إبراهيم.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات الأطفال منها "يوم إجازتنا، وميدو ، ويا أصحابي وصاحباتى، وتوت توت، وكاكي كاك".

كما يتضمن برنامج الحفل "أوبريت العقلاء" الذى قدمه الفنان إسماعيل ياسين بمشاركة مجموعة من الفنانين، ضمن أحداث فيلم "المليونير" ، وهو محاكاة ساخرة لكل من نابليون بونابرت، والامبراطور نيرون، وعنترة بن شداد، وفكرة وكلمات أبو السعود الإبياري، وألحان عزت الجاهلي.

وتأسس كورال أطفال أوبرا الإسكندرية في الموسم الفنى لعام ٢٠٠٩، وقدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها "الدندورنا ، والليلة الكبيرة ، والعقلاء" ، وتتميز حفلاته بالإقبال الجماهيري الكبير من الأطفال والكبار.