النمسا: أوكرانيا ستنضم للاتحاد الأوروبي بمجرد استيفاء شروط الانضمام

صرح وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرج، بأن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تستوفي الشروط الخاصة بالانضمام.



جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "فيلت" الألمانية مع شالنبرج على هامش مشاركته في مشاورات لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين حول التعامل اللاحق مع روسيا في ظل حربها على أوكرانيا.



وشدد شالنبرج على أهمية التقييم بشكل متساوٍ لمدى التقدم في مفاوضات الانضمام بالنسبة لأوكرانيا ومولودوفا من ناحية وبالنسبة لدول غرب البلقان الست من ناحية أخرى، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك مجتمع من طبقتين " لقد وعدنا الدول الواقعة جنوب شرق أوروبا بالانضمام في تسالونيكي قبل 20 عاما".



وحذر شالنبرج من أنها ستكون بمثابة إشارة خطيرة أن يمر انضمام أوكرانيا ومولودوفا عبر المسار السريع، بينما يظل انضمام دول غرب البلقان على ممر الطوارئ، لافتا إلى أن هذا الأمر يمكن أن يهدد الاستقرار في غرب البلقان ويواصل تعزيز نفوذ الصين وروسيا وتركيا أو أطراف أخرى في تلك المنطقة.



وأضاف شالنبرج أن النمسا بادرت لهذا السبب بتشكيل مجموعة من أصدقاء غرب البلقان داخل الاتحاد الأوروبي، وستضم المجموعة عددا من الدول مثل إيطاليا والتشيك وسلوفينيا وسلوفاكيا.



وذكر شالنبرج أن من الممكن للمجموعة أن تعقد أول اجتماعاتها في النمسا في الصيف المقبل.



تجدر الإشارة إلى أن شالنبرج (53 عاما) تولى منصب وزير خارجية النمسا منذ يونيو 2019، كما شغل رجل القضاء منصب المستشار النمساوي في الفترة بين أكتوبر حتى ديسمبر 2020.