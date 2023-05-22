جروسي: محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بدون إمدادات كهرباء خارجية

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل جروسي، اليوم الاثنين، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية النووية انقطعت عنها مجددا إمدادات الكهرباء الخارجية.

وحذر جروسي على تويتر من أن "وضع السلامة النووية في المحطة معرض للخطر بشكل كبير. يجب أن نتفق على حماية المحطة الآن. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع".

وأكدت شركة "انرجو أتوم" الأوكرانية للطاقة النووية، الحادثة بالمحطة التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا. ووفقا للشركة، تضرر، خط الضغط العالي الذي يمد المحطة بالكهرباء، بعد تعرضه للقصف. وقالت إنه يتم تأمين عملية التبريد اللازمة للمفاعلات من خلال مولدات الديزل الموجودة، والتي لديها وقود كاف للإبقاء على تشغيلها لمدة 10 أيام.

وهذه هي سابع حالة لانقطاع إمدادات الكهرباء بمحطة زابوريجيا، منذ أن استولت عليها القوات الروسية في مارس عام 2022.

وتعبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عن قلقها حيال إمكانية أن يتسبب توقف أنظمة التبريد إلى ارتفاع شديد في قضبان الوقود والنفايات النووية بأكثر من اللازم، ما يؤدي بالتالي إلى وقوع حادثة نووية.

وتدور تكهنات منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد أوكراني في جنوب البلاد، حيث سيشمل أيضا عملية استعادة المحطة النووية. كانت محاولة سابقة لاستعادتها في أكتوبر من العام الماضي، قد باءت بالفشل.