وزيرا خارجية المغرب وأوكرانيا يبحثان في الرباط تعزيز العلاقات بين البلدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزيرا خارجية المغرب وأوكرانيا يوم الإثنين أنهما بحثا في الرباط سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الأمني والاقتصادي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المغربي ناصر بوريطة "كل من أوكرانيا والمغرب يدركان قيمة السيادة والوحدة الترابية لكلا البلدين"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف أن أوكرانيا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع في الصحراء الغربية الذي يعود لعام 1976، مما يجعله أقدم نزاع في أفريقيا.

واقترح المغرب خطة يحصل بمقتضاها الإقليم على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو طرف النزاع مع المغرب، وكذلك حليفتها الجزائر.

كما قال وزيرا خارجية البلدين أنهما اتفقا على مواصلة التنسيق في المجال الأمني، والجريمة المنظمة وكذلك الجانب الاقتصادي خاصة "تقوية المجال الفلاحي".

وجدد ناصر بوريطة تأكيده على أن "المغرب ليس طرفا في الحرب الأوكرانية الروسية لا بشكل ولا بآخر، ولكن المغرب معني بها على اعتبار أنها تمس الأمن والاستقرار الإقليمين الدوليين، ولتبعاتها وانعكاساتها الاقتصادية".

كما قال إن المغرب له "علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا.. ويرحب بكل المبادرات لإيجاد حل سلمي".

وأضاف "أكثر من مبادرة ممكن أن تصعب الحل السلمي".