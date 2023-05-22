«كاف» يحسم موعد مباراة المنتخب أمام غينيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تلقيه إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي (كاف) بخصوص موعد مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وحدد كاف يوم 14 يونيو المقبل موعدا لمباراة مصر ضد غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024، في المغرب على استاد مراكش الكبير، بسبب استبعاد ملاعب غينيا لعدم اعتمادها من جانب الاتحاد الإفريقي، على أن ينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وطالب الاتحاد المصري بتأجيل مواجهة غينيا بسبب ضيق الوقت في ظل ارتباط الأهلي بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ليضرب موعدًا مع الوداد في اللقاء الذي يقام يومي 4 و11 يونيو المقبلين.

ومن المقرر أن ينهي لاعبو الأهلي مشوارهم القاري يوم 11 يونيو المقبل، على أن يستمر لاعبو المارد الأحمر في المغرب لحين انضمام بعثة منتخب مصر في اليوم التالي.

ويتبقى للمنتخب المصري مباراتين أمام غينيا خارج ملعبه وأمام إثيوبيا في القاهرة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات بتسع نقاط بالتساوي مع غينيا يليهما مالاوي وإثيوبيا ولكل منهما ثلاث نقاط.