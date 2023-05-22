مصدر إعلامي روسي: بوتين يتلقى تقريرا عن محاولة اختراق في منطقة بيلجورود

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفيدرالي وإدراة حرس الحدود الروسية رفعوا تقاريرهم إلى الرئيس فلاديمير بوتين عن محاولة اختراق قام بها مخربون أوكرانيون في منطقة بيلجورود على الحدود الروسية الأوكرانية حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.



ونقلت بلومبرج عن بيسكوف قوله لوكالة تاس الروسية الرسمية إن القوات الروسية تعمل حاليا على التصدي لهؤلاء المخربين وطردهم إلى خارج الأراضي الروسية.



وأشار بيسكوف، إلى أن محاولات الاختراق تلك جاءت لتصرف الانتباه عن خسارة أوكرانيا لمدينة باخموت.



وأحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق هجوما إرهابيا أعدته الأجهزة الأمنية الأوكرانية في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورج الروسية.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الإثنين عن الجهاز قوله: "اعترف المحتجز بأنه بناء على تعليمات من أشخاص أوكرانيين كان عليه الترتيب والتجهيز لهجوم إرهابي".



وقال: "تم إحباط هجوم إرهابي في نوفوترويتسك في مقاطعة أورينبورج، واعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1997، كان يقوم بناء على تعليمات من الأجهزة الخاصة الأوكرانية، بالتحضير لإضرام النار في محطة السكك الحديدية وفي مبنى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري".



وأفاد جهاز الأمن الروسي: "تم العثور على مكونات لصنع قنبلة، ومراسلات في "تليجرام" مع أجهزة المخابرات الأوكرانية".



وفي وقت سابق، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، هجوما إرهابياً استهدف مدير قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا بمقاطعة زابوروجيا، وتم توقيف مواطن أوكراني خطط للعملية بتعليمات من مديرية المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية، بحسب سبوتنيك.