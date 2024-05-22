بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

أفادت وكالة «صفا» الفلسطينية، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يقتحم المسجد الأقصى الآن.

وقالت قناة «القدس»، إن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة.