وزارة الدفاع الروسية تعلن استعادة السيطرة على قرية بالقرب من باخموت

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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قواتها استعادت السيطرة على قرية كليشيفكا بشرق أوكرانيا.

وسيطرت القوات الروسية في البداية على القرية التي تقع قرب مدينة باخموت الروسية في بداية 2023 لكن أوكرانيا حررتها لاحقا أثناء هجومها المضاد.

وذكرت موسكو أن قواتها سيطرت على كليشيفكا "نتيجة لعمليات الهجوم".

وذكرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن الوضع في القرية "تحت السيطرة".

واستغلت روسيا خلال الشهور القليلة الماضية تراجع إمدادات الذخيرة من الغرب لكييف، من أجل إحراز تقدم جديد بشمال وشرق أوكرانيا.