مصدر رفيع المستوى: بعض الأطراف تتعمد الإساءة لجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة

أعرب مصدر مصري رفيع المستوى عن استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف نزيف الدماء في القطاع.

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها فضائية «القاهرة الإخبارية»، إن بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم، فتارة تتهم قطر وتارة تتهم مصر، للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة لوقف إطلاق النار.

وأكد أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بقطاع غزة، جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، نظرا لخبرة وقدرة وحرفية مصر في إدارة مثل تلك المفاوضات الصعبة.

وأشار إلى أنه «من الغريب استناد بعض وسائل الإعلام لمصادر تطلق عليها مطلعة»، قائلًا إن «مصر تتحدى إذا كان بالإمكان نسب ما نشر لمصادر أمريكية وإسرائيلية رسمية محددة».