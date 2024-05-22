 قيادي في حماس: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين ثمرة لنضال شعبنا - بوابة الشروق
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قيادي في حماس: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين ثمرة لنضال شعبنا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 12:29 م

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن «اعتراف كلٍّ من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، بدولة فلسطين؛ هو ثمرة لنضال الشعب الفلسطيني، ومقاومته البطلة، والصمود الأسطوري لأهل قطاع غزة في وجه آلة الإبادة الإسرائيلية، ولثبات الشعب في الضفة الغربية والقدس، أمام تغوّل جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين».

وأشار في تدوينة عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأربعاء، إلى أن «الاعتراف ثمرة التفاف الشعب الفلسطيني في كل مكان حول خيار المقاومة، باعتباره الطريق الوحيد للوصول إلى أهدافه بالحريّة وتقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».

وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا، الأربعاء، الاعتراف بدولة فلسطينية، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية.

وأكد رؤساء وزراء النرويج وإسبانيا وإيرلندا، هذا الإعلان. فيما قالت مدريد وأوسلو إنهما ستعترفان بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو.

وكانت، إيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أشارت في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم للسلام في المنطقة


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