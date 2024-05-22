سفارت ألمانيا و بولندا و أوكرانيا بالقاهرة تنظم أمسية حول الفن في زمن الحرب

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نظمت سفارات ألمانيا وبولندا وأوكرانيا بالقاهرة أمسية سينمائية عرضت فيها الفيلم الوثائقي "الفن في الحرب".

ويصور فيلم "الفن في الحرب" العلاقات العميقة بين الحرب والفنون، وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

و"الفن في الحرب" من إنتاج شركة BROADVIEW Pictures وشركة SPACE Production وتنظيم المنتجين الأوكرانيين، بالتعاون مع ARTE.

*السفير الألماني: نشعر بالفزع جراء عدد الضحايا في غزة والسودان

من جهته، تعهد السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان بدعم بلاده الثابت لأوكرانيا.

وشدد هارتمان على الأهمية الكبيرة للفن في أوقات الحرب، مؤكداً قدرته على نقل أهوال الحرب التي لا توصف للجميع، وتوحيد الناس، ومنحهم الشعور بالسلام الداخلي.

وأضاف هارتمان: نشعر بالفزع بسبب أعداد الضحايا المدنيين للصراعات في غزة والسودان، ونحن ملتزمون بإنهاء هذه المعاناة. وفي الوقت نفسه، نقول بوضوح شديد: يجب ألا ننسى أوكرانيا.

*سفير أوكرانيا: الحرب تدمر جميع جوانب الحياة

بدوره، سلط السفير الأوكراني بالقاهرة ميكولا ناهورني الضوء على التأثير المدمر للحرب على جميع جوانب الحياة، وخاصة الفن والثقافة.

وشدد ناهورني على الدور الهام للفنانين الأوكرانيين الذين لا يدعمون الخطوط الأمامية فحسب، بل انضموا أيضًا إلى القوات المسلحة نفسها.

*القائم بأعمال سفير بولندا: الفنانون يلعبون دوري حيوي في التوعية

من جانبه، قال ميهاو هابروص القائم بأعمال سفير بولندا بالقاهرة، إن دعم بولندا لأوكرانيا يتجاوز مجرد القرب الجغرافي، حيث تناضل أوكرانيا من أجل القيم العالمية، بحسب قوله.

وأشاد هابروص بالدور الحيوي الذي يلعبه الفنانون في توعية المجتمع الدولي بالحرب ومرتكبيها وضحاياها.

وأعقب العرض نقاش تفاعلي مع مخرج الفيلم فيليب كولهوفر والمنتجة الأوكرانية كاترينا لاسكاري. كما أتيحت للجمهور الفرصة لطرح أسئلة مثيرة للاهتمام على الضيوف. واختتم الحدث بمعرض للوحات الفنانة الأوكرانية-الألمانية ناتاليا سبيلر.