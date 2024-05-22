أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 صواريخ من طراز "جراد" فوق مقاطعة بيلجورود.

وقالت الوزارة "في 22 مايو، نحو الساعة 06.40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "جراد"، وتم تدمير ستة صواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوب فوق مقاطعة بيلجورود"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود ومسيرة فوق مقاطعة كالوجا.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، بحسب سبوتنيك.



