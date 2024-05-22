الصين تضيف محطة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في فوجيان

بدأت شركة بايب تشاينا كو أكبر شركة لتشغيل شبكات أنابيب الغاز الطبيعي في الصين تشغيل محطة جديدة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في إقليم فوجيان جنوبى الصين.

وذكرت الإذاعة الرسمية في الصين أن محطة شانجشو الجديدة استقبلت أول شحنة غاز مسال أمس الثلاثاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن محطة شانجشو هي أول محطة استقبال غاز مسال تدخل الخدمة خلال العام الحالي لشركة بايب تشاينا وواحدة من 8 محطات تمتلكها الشركة الصينية.

تصل الطاقة التشغيلية للمحطة إلى 3 ملايين طن سنويا. ومن المتوقع استخدام هذا الغاز لتقليص كميات الفحم المستخدم في تشغيل محطات الطاقة في الإقليم الصيني بنحو 4ر5 مليون طن سنويا، بحسب الإذاعة.

ووفقا للتقديرات الصينية فإن هذه المحطة هى المحطة التاسعة والعشرون التي تقيمها الصين بشكل عام لاستيراد الغاز المسال. وتصل الطاقة التشغيلية لمحطات استقبال الغاز المسال في الصين إلى 116 مليون طن بنهاية 2023