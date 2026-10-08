نائب الرئيس الفلسطيني يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق القنصلية البريطانية في القدس

ندد نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ، بالإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها.

وأكد الشيخ في تصريح اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تمثل تدخلا مرفوضا في عمل البعثات الدبلوماسية، ومحاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس المحتلة، وهي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وعاصمة دولة فلسطين، ولا تملك إسرائيل أي سيادة عليها، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وثمن موقف المملكة المتحدة الرافض لأي ادعاء إسرائيلي يهدف لإغلاق القنصلية ذات الوجود التاريخي في القدس الشرقية، وتمسكها بمواصلة عملها وخدمة شعبنا الفلسطيني والحفاظ على حضورها في القدس.

وأكد الشيخ حرص دولة فلسطين على تعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة، والعمل المشترك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حل الدولتين.