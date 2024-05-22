الأكثر قراءة
البيت بيتي 2.. نقيب الفلاحين يتهم المسلسل بالتنمر والسخرية ويهدد بمقاضاته
فيديو زوجة صلاح وكلوب.. مفيدة شيحة: كفاية جهل.. الناس برا مبيفكروش بطريقة سواقين أوبر عندنا
الحكومة تكشف حقيقية اعتزامها بيع المستشفيات ووقف كل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
نشأت الديهي: قرار الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو سابقة تاريخية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفل خرج من رحم أمه، في قصف جوي إسرائيلي على تجمع نازحين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وذكرت وفا صباح اليوم الأربعاء أن تجمع النازحين كان في بلدة الزوايدة وسط القطاع.