 طفل خرج من رحم أمه.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طفل خرج من رحم أمه.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على وسط غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 مايو 2024 - 5:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مايو 2024 - 5:37 ص

استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفل خرج من رحم أمه، في قصف جوي إسرائيلي على تجمع نازحين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكرت وفا صباح اليوم الأربعاء أن تجمع النازحين كان في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

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