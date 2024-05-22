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استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفل خرج من رحم أمه، في قصف جوي إسرائيلي على تجمع نازحين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكرت وفا صباح اليوم الأربعاء أن تجمع النازحين كان في بلدة الزوايدة وسط القطاع.