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نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية مقطع فيديو تحفيزي للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني، في غرفة ملابس الفريق خلال مباراة نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.

وشارك الحساب الرسمي لدوري الأبطال والكونفدرالية عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو حماسي لـ جوميز ولاعبي الزمالك خلال مباراة العودة في نهائي دوري الأبطال أمام نهضة بركان، تضمنت:" بالله عليكم ما تروحوا الناس دي كلها زعلانة يا جماعة، نكسب يا رجالة".

ونجح الزمالك في التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بعد الخسارة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، والفوز في موقعة الإياب بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن تتويج الزمالك بالكونفدرالية جاء على حساب نهضة بركان المغربي للمرة الثانية بعد التتويج بالكأس في 2019.