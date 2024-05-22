فرنسا تحقق في تورط روسي في تشوية نصب تذكاري للهولوكوست

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بشأن ما إذا كانت رسومات جرافيتي استهدفت نصبا تذكاريا للهولوكوست في باريس لها صلات بروسيا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر من الشرطة أن الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي كان محاولة من روسيا لزعزعة الاستقرار.

وتم رش نحو 12 يدا حمراء على النصب التذكاري "ميموريال دي لا شواه" في العاصمة الفرنسية.

وقالت تقارير إعلامية إن مراقبة الفيديوهات للنصب التذكاري وتحليل بيانات الهاتف المحمول مكنت المحققين من تحديد هوية شخصين بلغاريين بوصفهما المشتبه بهما في تنفيذ الهجوم.

وقد غادر الشخصان فرنسا في حافلة وتوجها إلى بروكسل في صباح اليوم التالي.

وقالت الشرطة إن رسوم جرافيتي أخرى تتعلق بالألعاب الأولمبية المقررة في الصيف المقبل ربما تكون مرتبطة بروسيا.

وفي نهاية مارس، تم رش جملة "تحذير، الشرفة قد تنهار" على عدد من المباني، في إِشارة إلى المخاوف من إمكانية انهيار شرفات المباني في باريس التي يستخدمها مواطنون لمشاهدة مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية على نهر السين.