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استشهد 10 فلسيطينيين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي تجمعا لنازحين وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن 10 شهداء ارتقوا، بينهم طفل خرج من رحم والدته، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع لنازحين ببلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال، عدة قذائف على المنازل في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وأصيب عدد من الأشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وأشارت المصادر، إلى انتشال جثامين 6 شهداء و6 جرحى بعد قصف صاروخي من طائرات حربية إسرائيلية استهدف منزلًا في منطقة الفالوجا بجباليا شمال قطاع غزة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى سقوط شهيدين على الأقل وعدد من الجرحى نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال، قذائف على المناطق الجنوبية والشمالية لمدينة غزة، وعلى المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب عدد من الأشخاص بقصف طائرات حربية إسرائيلية منزلًا في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة نقلوا إلى مستشفى الكويت التخصصي غرب المدينة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وسط وشرق مدينة رفح، كما أطلقت مسيرات حربية "كواد كابتر" إسرائيلية النار على مناطق متفرقة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واستهدفت غارات جوية من طائرة حربية إسرائيلية وسط مدينة رفح.