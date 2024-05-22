سوليفان: المفاوضات المباشرة أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن كل دولة لها الحق في اتخاذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد بأن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لتحقيق ذلك.

وأدلى سوليفان بهذه التعليقات في مؤتمر صحفي متلفز، بعدما أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو الجاري، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض إن "الرئيس مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية". وتشير هذه التعليقات فيما يبدو إلى استياء الولايات المتحدة من إعلان الدول الأوروبية الثلاث عن نيتها المضي قدما في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.