محافظ بني سويف يوجه بحلول لمشكلات أهالي قرية نعيم

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية، تفقد خلالها مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، ضمن سلسلة متابعاته الميدانية لمنظومة الخدمات وسير العمل في القطاعات والمرافق الخدمية، والتي تتماس بشكل مباشر مع الاحتياجات اليومية والأساسية للمواطنين في ملفات الصحة والنظافة والإنارة والصرف الصحي وغيرها من القطاعات.

وفي هذا السياق زار المحافظ اليوم قرية نعيم التابعة لمجلس قروي شريف باشا بمركز بني سويف، وتفقد خلالها سير وانتظام العمل بالوحدة الصحية، خلال تجوله داخل أقسام ومكونات الوحدة، والتي شملت الاستقبال، الصيدلية، غرفة المبادرات، تنظيم الأسرة، التطعيمات، المشورة الأسرية، معمل الدم، العلاج الطبيعي وغيرها.

وناقش المحافظ مع الأطقم الطبية والإدارية المسؤولين عن أقسام وعيادات الوحدة، تفاصيل سير ومنظومة العمل وموقف الأرصدة الخاصة بالأدوية والمستلزمات المتوافرة من الطعوم والأمصال، وتلك التي تحتاج لدعم لتوفيرها بالكميات المطلوبة، بجانب الاطلاع على مستوى التردد "يومي، أسبوعي، شهري" على الخدمات المقدمة بكل قسم وعيادة، حيث تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات الصحية على مستوى مراكز المحافظة والتأكد من انتظامها في العمل، خاصة بعد دعمها بأعداد مناسبة من الأطباء الجُدد "التكليف".

وحرص المحافظ على لقاء أكبر عدد ممكن من أهالي قرية نعيم "رجال وسيدات وشباب ومسنون" ممن تصادف وجودهم داخل الوحدة وخارجها واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكواهم في بعض المرافق والخدمات، وتضمنت مطالب خاصة بتوفير خدمة الصرف الصحي للقرية نظرًا لمعاناة الأهالي من تسريب وطفح خزانات الصرف التقليدية وارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض مناطق القرية، ومطلب آخر متعلق بتركيب وعمل مطب بمدخل القرية على طريق دمو، وكذا الشكوى من عدم انتظام سيارات جمع القمامة من منازل القرية التي تضم أكثر من 20 تابعًا وعزبة.

وفي تعقيبه على المطالب والاحتياجات والشكاوى، أوضح المحافظ بخصوص مشكلة الصرف أن قرية نعيم مُدرجة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسيتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بها عند البدء في أعمال مشروعات تلك المرحلة، خاصة مع توافر الأرض المخصصة لمحطة رفع داخل القرية ومحطة معالجة بالربط مع قرية الدوالطة، فضلًا عن توجيهاته لمسؤولي الوحدة المحلية باستمرار كَسْح خزانات الصرف "طرنشات" بانتظام كحل مؤقت لحين البدء في مشروع توصيل الخدمة للقرية وتوابعها.

وفيما يتعلق بمطلب الأهالي بعمل مطب بمدخل القرية على الطريق، كلّف المحافظ مكتبه بالتواصل والتنسيق مع فرع الهيئة العامة للطرق والكباري والوحدة المحلية والمرور، لعمل معاينة على أرض الواقع لمدخل القرية على طريق دمو/الفيوم، ودراسة أنسب الحلول الفنية والهندسية الممكن تنفيذها استجابة للأهالي، سواء بعمل المطب أو إجراء فني يتم الاستقرار عليه.

وكلّف المحافظ رئيس المركز والقرية بزيادة سيارات جمع ونقل القمامة من منازل قرية نعيم وتوابعها، خاصة وأن هذه الكميات من القمامة والمخلفات يتم توريدها لمصنعي سنور والواسطى، مع دراسة إمكانية تخصيص نقطة تجميع في موقع مناسب لجمع ونقل القمامة من القرية وعزبها، ورفعها أولًا بأول إلى المناطق المخصصة لها بمصانع التدوير.

رافق المحافظ خلال الزيارة: الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية، وسيد جمعة رئيس مجلس قروي شريف باشا.