بنما وفنزويلا تتفقان على استئناف الرحلات الجوية التجارية بينهما

أعلنت هيئة الطيران المدني في بنما، اليوم الخميس، أن بنما وفنزويلا ستستأنفان الرحلات الجوية التجارية بعد نحو عام من تعليقها عندما قطع البلدان العلاقات الدبلوماسية.

وكانت فنزويلا قد سحبت بعثتها الدبلوماسية من بنما في يوليو الماضي بعدما رفض رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو الاعتراف بإعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال مولينو، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في وقت سابق اليوم الخميس، إنه تلقى رسالة من فنزويلا، لكنه لم يطلع عليها على الفور.

بيد أن مولينو أضاف إنه سيكون من مصلحة بنما استئناف الرحلات الجوية، وإن كان قد أشار إلى أنه يرغب أيضا في موافقة فنزويلا على استقبال المهاجرين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم من بنما.