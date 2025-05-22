ميرتس يحذر من الوضع الأمني المتوتر على الجناح الشرقي للناتو

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الخميس، إن تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بقوات ألمانية في ليتوانيا سوف يساعد في الدفاع عن الحلف العسكري ضد "أي عدوان".

وقال ميرتس، خلال زيارة لفلنيوس ليُدشن رسميا لواء مدرعات ألمانيا جديدا، إن الأفعال الروسية لا تهدد أمن أوكرانيا فحسب، ولكن أمن أوروبا والمنطقة الأوروبية الأطلسية.

وأضاف ميرتس، وإلى جانبه الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا: "الوضع الأمني هنا في دول البلطيق مازال متوترا للغاية".

وتابع ميرتس: "سوف نرسل هذا اللواء لحماية الجناح الشرقي بالكامل للناتو. (وسوف) يدافع عن أراضي الحلف ضد أي عدوان".

ووصف ناوسيدا، زيارة ميرتس، بأنها "إشارة قوية".

ويُحقق الجيش الألماني، إنجازا جديدا بتمركز دائم لوحدة عسكرية تابعة له في الخارج، وكانت عمليات الانتشار السابقة مؤقتة.

وتأتي هذه الخطوة ردا على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.