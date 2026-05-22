موعد انتظام حمزة عبد الكريم لمعسكر منتخب مصر قبل كأس العالم

يستعد حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب والمعار إلى فريق برشلونة الإسباني، للمشاركة في معسكر المنتخب الوطني المصري للمرة الأولى، استعدادًا لكأس العالم 2026.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني أمس، الخميس، تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، بمركز المنتخبات الوطنية ، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وينضم حمزة عبد الكريم لمعسكر المنتخب يوم الإثنين المقبل، 25 مايو، بعد الانتهاء من المشاركة مع فريق برشلونة للشباب في نهائي كأس الأبطال من الدوري الإسباني تحت 19 عامًا.

ويلعب برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس الأبطال من الدوري الإسباني.

وسجل حمزة عبد الكريم هدفه السادس مع برشلونة، في المباراة أمام لاس بالماس أمس، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة، بطريقة مميزة.

ورفع حمزة عبد الكريم رصيده لـ 6 أهداف بقميص الفريق منذ انضمامه، منهم 3 ضد مونت كارلو في 15 دقيقة فقط، وهدف آخر ضد تيرينيفي وآخر ضد ويسكا.

ويخوض المنتخب ودية مع روسيا يوم 28 مايو الحالي قبل السفر يوم 30 إلى أوهايو لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.