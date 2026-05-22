واجه الجمهوريون صعوبة يوم الخميس في جمع الأصوات اللازمة لرفض تشريع يلزم الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الحرب مع إيران، مما أدى إلى تأجيل التصويت المقرر بشأن هذه المسألة إلى شهر يونيو المقبل.

وكان مجلس النواب قد حدد موعدا للتصويت على قرار سلطات الحرب، الذي قدمه الديمقراطيون، والذي من شأنه كبح جماح حملة ترامب العسكرية، ولكن عندما أصبح واضحا أن الجمهوريين لن يملكوا الأغلبية لهزيمة مشروع القانون، رفض قادة الحزب الجمهوري إجراء تصويت عليه، وكان هذا أحدث مؤشر على تراجع الدعم في الكونجرس لحرب شنها ترامب قبل أكثر من شهرين دون موافقة الكونجرس.

وقال النائب الديمقراطي جريجوري ميكس، الذي رعى مشروع القانون:"لقد كانت لدينا الأصوات دون أدنى شك وهم يعرفون ذلك، ونتيجة لذلك فإنهم يلعبون لعبة سياسية".

ويعمل الجمهوريون في مجلس الشيوخ أيضا على ضمان امتلاكهم الأصوات اللازمة لرفض قرار آخر بشأن سلطات الحرب طرح للتصويت النهائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما أيد أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري مشروع القرار وغاب ثلاثة آخرون عن التصويت.

وأظهرت الإجراءات التي اتخذها قادة الكونجرس أن الجمهوريين يكافحون للحفاظ على الدعم السياسي لتعامل ترامب مع الحرب، ويبدي أعضاء في الحزب الجمهوري استعدادا متزايدا لتحدي الرئيس بشأن هذا الصراع.

وأبلغ زعيم الجمهوريين في مجلس النواب ستيف سكاليس الصحفيين أنه تم تأجيل التصويت لمنح المشرعين الغائبين فرصة للتصويت، ولم يجب رئيس مجلس النواب مايك جونسون على أسئلة الصحفيين أثناء خروجه من قاعة مجلس النواب.