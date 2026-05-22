ظهير إنتر على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الهولندي دينزل دومفريس، ظهير إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع "أوك دياريو"، فإن دومفريس أصبح أحد الأسماء المطروحة بقوة داخل ريال مدريد، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق الإيطالي، حيث تُقدر قيمته السوقية بنحو 25 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن النادي الملكي يبحث عن تدعيم مركز الظهير الأيمن، تحسبًا لرحيل داني كارفاخال مع نهاية الموسم الجاري.

ويمتلك الدولي الهولندي عقدًا مع إنتر ميلان يمتد حتى صيف عام 2028، ما يمنح النادي الإيطالي أفضلية في المفاوضات.

وكان دومفريس، البالغ من العمر 30 عامًا، قد انضم إلى صفوف إنتر في صيف 2021 قادمًا من آيندهوفن مقابل 14.25 مليون يورو.