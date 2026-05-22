هيئة بريطانية: سفينة قرب سواحل اليمن تطلق عيارات تحذيرية تجاه زورق

قالت هيئة التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، إن سفينة على بعد 98 ميلا بحريا شمال جزيرة سقطرى اليمنية أطلقت عيارات تحذيرية باتجاه زورق اقترب منها ما أجبره على تغيير مساره.

وأفادت الهيئة في بيان، بأنها تقلت بلاغا عن حادث على بعد 98 ميلا بحريا شمال سقطرى.

وأضافت: "أكد مسئول الأمن بالشركة على متن ناقلة نفط أن السفينة تعرضت لاقتراب زورق صغير على متنه خمسة أشخاص".

وبحسب البيان "أطلق فريق أمن السفينة عيارات نارية تحذيرية باتجاه الزورق، ما أجبره على تغيير مساره".

ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل عن الزورق ولمن يتبع، كما نصحت السفن العابرة في المنطقة بتوخّي الحذر، وإبلاغها بأي نشاط مشبوه.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذه الحادثة، فيما أوضحت الهيئة البريطانية أن التحقيق جار فيها.