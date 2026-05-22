تحويلات مرورية لاستكمال أعمال رفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر يوم الجمعة المقبل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية لاستكمال أعمال صيانة فواصل التمدد أعلى كوبرى 6 أكتوبر بالاتجاهين بالوصلة من أعلى منزل ممدوح سالم وحتى مدخل باغوث؛ ما يستلزم غلق كلى للوصلة المشار إليها.

وسيتم إجراء التحويلات المرورية التالية: أولا المتجه لمناطق الجيزة: تحويل حركة المركبات للقادم من مطلع امتداد رمسيس والقادم من مطلع النصر اتجاه منزل ممدوح سالم فشارع امتداد رمسيس فكوبرى العباسية فمحور لطفي السيد اتجاه مطلع باغوث مع الاستبقاء على حركة مرور المركبات بمطالع كوبري 6 أكتوبر من مناطق "محور امتداد رمسيس / محور النصر" طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وسيتم الغلق الكلي لمطلع كوبري 6 أكتوبر من محور العروبة وتحويل حركة المركبات اتجاه المسطح فميدان العباسية فمحور لطفي السيد اتجاه مطلع باغوث فمناطق الجيزة، والغلق الكلي لمطلع كوبري 6 أكتوبر من مناطق غمرة على أن تستكمل المركبات بشارع بورسعيد.

وسيكون التحويل الثاني قادمًا من مناطق الجيزة: بتحويل حركة المركبات للاتجاه القادم من مناطق الجيزة اتجاه منزل غمرة اتجاه شارع رمسيس بدءا من الساعة 12,5 صباحا يوم الجمعة الموافق 29/5/2026 وحتى الساعة 11,55 ظهراً يوم السبت 30/5/2026 ولمدة (36 ساعة).

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.