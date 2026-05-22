تحطم مسيرة للجيش الموريتاني قرب الحدود مع مالي

أعلن الجيش الموريتاني تحطم إحدى المسيرات التابعة لسلاح الجو، اليوم الجمعة؛ أثناء طلعة تدريب روتينية قرب مدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي قرب الحدود مع مالي.

ولم يوضح بيان للأركان العامة للجيوش، نشر على الحساب الرسمي للجيش في فيسبوك، أسباب تحطم المسيرة أو طبيعته.

وقال الجيش إن إحدى المسيرات تعرضت لحادث في حدود الساعة 1100 صباحا.

وأكد أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية أو أضرار مادية أخرى، معلنا فتح تحقيق فني للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

ويكثف الجيش الموريتاني من انتشاره ومن طلعاته وأعمال الاستطلاع قُرب مناطق الحدود مع مالي؛ بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في مناطق الحدود مع هذا البلد، الذي يعاني من حرب مفتوحة بين قواته النظامية وجماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة تحرير أزواد المطالبة بانفصال إقليم أزواد عن مالي.