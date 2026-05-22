الجمعة 22 مايو 2026 5:10 م القاهرة
بيراميدز يجهز البديل الأجنبي.. الغموض يحيط بمستقبل يورتشيتش

محمد جلال
نشر في: الجمعة 22 مايو 2026 - 4:51 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مايو 2026 - 4:51 م

استقرت إدارة بيراميدز على التعاقد مع مدير فني أجنبي، حال رحيل الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن قيادة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

ويأتي ذلك في ظل اقتراب المدرب الكرواتي من مغادرة بيراميدز مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وسط ترقب لجلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة لحسم موقفه النهائي سواء بالتجديد أو الرحيل.

وتفضل إدارة النادي استمرار المدرسة الأجنبية على رأس الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة، في ظل القناعة الكبيرة بما يقدمه المدربون الأجانب مع الفريق، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وبدأ مسؤولو بيراميدز بالفعل دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبًا لعدم التوصل لاتفاق مع يورتشيتش بشأن تمديد عقده، على أن يتم حسم الملف بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري.


