هيثم شعبان مرشح لتدريب أبو قير للأسمدة

اقترب هيثم شعبان من تولي القيادة الفنية لفريق أبوقير للأسمدة، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، بداية من الموسم المقبل.

ودخل مسؤولو أبوقير للأسمدة في مفاوضات مع المدرب من أجل قيادة الفريق في أول مواسمه بدوري الأضواء، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

ورفض هيثم شعبان الكشف عن أي تفاصيل رسمية تخص المفاوضات الجارية، خاصة في ظل ارتباطه الحالي بقيادة حرس الحدود، مؤكدًا احترامه الكامل لإدارة النادي والعلاقة القوية التي تجمعه بالمسؤولين هناك.

ورغم تحفظه على الحديث عن الأمر، فإن المدرب لم يغلق الباب أمام إمكانية تدريب أبوقير للأسمدة، في انتظار نهاية الموسم الجاري لحسم موقفه النهائي.