مكاتب التوثيق البولندية تتلقى أوامر بالاعتراف بزواج الأشخاص من نفس النوع

أعلن وزير الداخلية البولندي مارسين كيرفينسكي، اليوم الجمعة، أن مكاتب التوثيق في البلاد يتعين عليها الاعتراف بزواج الأشخاص من نفس النوع، الذي تم إبرام عقده في الخارج، بعد توقيع لائحة بهذا المضمون.

وكتب كيرفينسكي عبر منصة "إكس": "يجب تطبيق أحكام المحاكم دوما" بعد قرار تاريخي أصدرته محكمة العدل الأوروبية.

واعترف مجلس مدينة وارسو الأسبوع الماضي، لأول مرة، بزواج رجلين أبرما العقد في برلين في 2018.

وأحال الزوجان قضيتهما إلى المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورج، لضمان الاعتراف بزواجهما.

وكان هذا رد فعل على رفض السلطات في بولندا إدراج الزواج في السجل المدني بعدما انتقلا إلى البلاد، حيث يعرف الدستور البولندي الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة.

ورغم ذلك، دعمت محكمة العدل الأوروبية الزوجين، حيث قضت في نوفمبر الماضي بأن دول الاتحاد الأوروبي لا بد أن تعترف بزواج الأشخاص من نفس النوع، الذي تم توقيع عقده في دول أخرى بالتكتل.