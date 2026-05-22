أعرب إبراهيم صلاح، المدرب العام لفريق نادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب الدوري المصري، مؤكدًا أن ما تحقق جاء تتويجًا لجهود كبيرة في ظروف استثنائية، ومشيرًا إلى أنه عانى من الظلم عقب رحيله عن نادي «جي»، قبل أن يعوضه الله بالتتويج مع الزمالك.

وقال صلاح، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن الفريق نجح في إسعاد جماهير الزمالك التي ساندت اللاعبين بقوة طوال الموسم، رغم التحديات الصعبة التي واجهت الجهاز الفني منذ توليه المسؤولية.

وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال تولى المهمة في توقيت معقد، دون معرفة كافية بالحالة الفنية أو البدنية أو النفسية للاعبين، مشيرًا إلى وجود العديد من الأزمات، إلا أن أبناء النادي لم يتأخروا عن تحمل المسؤولية.

وأضاف: «لم نفكر سوى في تحقيق أفضل النتائج، ويجب الإشادة بمعتمد جمال لما يمتلكه من هدوء وشخصية مميزة، وقد بذلنا جميعًا أقصى ما لدينا من أجل مصلحة الزمالك».

وأشار إلى أن بعض اللاعبين تحاملوا على أنفسهم للمشاركة في المباريات الحاسمة، وعلى رأسهم محمود الونش، مؤكدًا أن الأشهر الخمسة الأخيرة شهدت «ملحمة» حقيقية في ظل ضغوط كبيرة، انتهت بالتتويج المستحق بالدوري.

وأكد صلاح أن الفريق تعامل سريعًا مع خسارة لقب الكونفدرالية، حيث خاض اللاعبون التدريب في اليوم التالي مباشرة، وتعاهد الجميع على التتويج بالدوري، وهو ما تحقق بفضل الالتزام وروح الجماعة.

وتحدث عن عدد من اللاعبين، مشيدًا بأداء «شيكو بانزا»، مؤكدًا أنه لاعب مهم ويؤدي دورًا مؤثرًا داخل الفريق، كما نفى وجود أي أزمات معه، مشيرًا إلى دعمه لزملائه حتى في اللحظات الصعبة.

كما أثنى على التزام «خوان بيزيرا» ورغبته الدائمة في المشاركة، إلى جانب عدد من اللاعبين مثل عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، وأحمد فتوح، مؤكدًا أنهم جميعًا تحملوا ضغوطًا كبيرة وإجهادًا طوال الموسم.

وشدد على أن جميع أفراد الفريق كانوا على قلب رجل واحد، وأن الجهاز الفني فضل الابتعاد عن الحديث الإعلامي للتركيز على المباريات فقط.

وعن مستقبله، أوضح أن أبناء الزمالك دائمًا على استعداد لخدمة النادي، وأن قرار الاستمرار أو الرحيل بيد مجلس الإدارة، ولا يشغلهم في الوقت الحالي.

واختتم تصريحاته قائلًا: «رحيلي عن نادي "جي" كان صعبًا وشعرت بظلم كبير، خاصة أنني لم أرتكب أي خطأ، لكن في النهاية عوضني الله بالتتويج بالدوري مع الزمالك، وهو أمر لن أنساه طوال حياتي».

كما نفى وجود أي خلاف مع محمود عبد الرازق شيكابالا، مؤكدًا أن العلاقة بينهما جيدة، وأن ما أثير عبر بعض الفيديوهات لا أساس له من الصحة.