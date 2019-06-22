الانتخابات الموريتانية: نسبة الإقبال على التصويت بلغت 30 بالمئة حتى منتصف النهار

قالت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا إن نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع في عموم البلاد بلغت 30 بالمئة عند منتصف نهار اليوم السبت .

ويدلي الناخبون الموريتانيون بأصواتهم اليوم لانتخاب رئيس للبلاد من بين ستة مرشحين يتنافسون على خلافة رئيس البلاد المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية والاخيرة، ورفضه تعديل الدستور من قبل نواب أكثريته في البرلمان .

ومن بين المرشحين في هذه الانتخابات محمد ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية الرئاسية وسيد محمد ولد بو بكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد أعبيد، ومحمد ولد مولود مرشح تحالف قوى التغيير المعارض، وكان حاميدو بابا مرشح " العيش المشترك" ومحمد الأمين المرتجي الوافي، وهو إداري شاب بوزارة المالية .

وتضم جداول الانتخابات 5ر1 مليون ناخب، من المقرر أن يدلوا بأصواتهم في 3780 مركز اقتراع في مختلف أنحاء موريتانيا، وفقا للأرقام الرسمية، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(0800 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تغلق الساعة السابعة مساء.