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تراجع واردات أمريكا من البنزين الأوروبي

واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 7:57 م

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الأمريكية وحركة النقل البحري، أن واردات الولايات المتحدة من البنزين الأوروبي تراجعت خلال الأسبوع المنتهي يوم 18 يونيو الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 4 أسابيع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط حجم واردات الولايات المتحدة من البنزين الأوروبي خلال الأسبوع الماضي كان 201 ألف برميل يوميا مقابل 300 ألف برميل يوميا في الأسبوع السابق.

في الوقت نفسه وصلت إلى موانئ الساحل الشرقي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ست ناقلات نفط تحمل حوالي 4ر1 مليون برميل من البنزين.

من ناحية أخرى استوردت جزيرة بورتريكو التابعة سياسيا للولايات المتحدة 43 ألف برميل من البنزين يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 18 يونيو الماضي مقابل 91 الف برميل يوميا في الأسبوع السابق.

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