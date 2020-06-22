مئات العالقين المصريين يغادرون الخرطوم برا في طريقهم إلى أرض الوطن

قامت السفارة المصرية في السودان، اليوم الاثنين، بتسيير 11 حافلة لنقل عدة مئات من المواطنيين المصريين العالقلين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك عبر الطريق البري من الخرطوم إلى "وادي حلفا" ثم الدخول إلى معبر "قسطل - أشكيت".

وتواجد السفير المصري في السودان السفير حسام عيسى، وأعضاء السفارة المصرية، من أجل الإشراف على عملية تفويج المواطنين المصريين.

وقال السفير حسام عيسى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، إن السفارة المصرية حصلت على تصاريح مرور للحافلات التي تُقل المواطنين المصريين بين الولايات، استثناء من الحظر الحالي للسفر بين الولايات في السودان، لافتا إلى أن عملية التفويج جاءت استجابة لرغبة العالقين المصريين في الوصول إلى أرض الوطن برا، في ضوء التكلفة المنخفضة للنقل البري.

ومن المقرر أن تصل طائرة مصرية يوم 25 يونيو الجاري، لنقل عدد آخر من العالقين في السودان إلى أرض الوطن.